📷 Ribblessure alweer van de baan? Mathieu van der Poel laat opnieuw van zich horen

Na enkele afzeggingen in de cross is Mathieu van der Poel opnieuw in Spanje. En de wereldkampioen lijkt nog weinig last te hebben van zijn ribblessure.

Mathieu van der Poel moest heel wat veldritfans en organisaties teleurstellen met zijn forfaits voor de crossen in Baal, Koksijde en Dendermonde. De wereldkampioen had te veel last van een ribblessure die hij opliep in Loenhout.

In een bocht schoof de wereldkampioen weg en knalde hij tegen een houten paaltje, dat ook afbrak. In Besançon voelde Van der Poel er weinig van, maar in de dagen daarna begon het steeds meer de kop op te steken.

Van der Poel besloot om zijn eerste periode in het veld vroegtijdig af te sluiten en eerder naar Spanje te vertrekken. Daar werkt de kopman van Alpecin-Deceuninck de komende drie weken een stage af als voorbereiding op het wegseizoen.

Van der Poel in Spanje in de fitness

Ondertussen is Van der Poel ook in Spanje en trok hij met zijn vriendin Roxanne naar de SyncroLab Fitness & Health Academy in Allicante. De Nederlander lijkt dan ook niet veel last meer te hebben van zijn ribblessure.

Pas op 25 januari duikt Van der Poel weer het veld in in Maasmechelen. Daarna rijdt hij ook nog de laatste manche van de Wereldbeker in Hoogerheide op 26 januari. Het WK in Liévin op 2 februari wordt zijn afsluiter van het seizoen.