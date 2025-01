Remco Evenepoel heeft beslist: Mag Tim Merlier naar de Tour de France?

Soudal-QuickStep hield vanmiddag zijn grote voorstelling. Daar werden enkele grote knopen doorgehakt.

De kogel is door de kerk: Tim Merlier trekt deze zomer naar de Tour de France. Dat maakte de kersverse CEO Jurgen Foré van Soudal-QuickStep bekend.

Daar werd de voorstelling gehouden van de ploeg voor dit jaar. Uiteraard is Remco Evenepoel de grote kopman voor de Ronde van Frankrijk, maar hij besliste mee over de deelname van Merlier in de Tour.

“Hoe mooi zou het zijn als Tim zou kunnen meedoen voor die eerste gele trui”, droomt CEO Jurgen Foré. “Tim Merlier zal zich richten op de klassiekers. Hij kan Wevelgem of Roubaix winnen. Hij gaat naar de Tour en als alles goed gaat, naar de Vuelta.”

Een unieke kans voor Merlier, maar ook voor Evenepoel die snel akkoord was. Merlier hoeft helemaal geen nadeel te zijn voor Evenepoel. “Tim kan Remco perfect uit de wind houden”, zegt Foré nog.

Ook Bert Van Lerberghe krijgt zijn plaatsje in de Tourselectie, als lead-out voor Merlier. Hij zal elke dag voor de kopmannen moeten werken, maar doet dat duidelijk met veel plezier.

Van Lerberghe is een belangrijke schakel in de zeges van Merlier op het Europees kampioenschap, in drie ritten in de Giro, de Scheldeprijs en Nokere Koerse afgelopen jaar.