Patrick Lefevere zet nog eens de puntjes op de i: "Allesbehalve, ook al denken velen dat"

Patrick Lefevere zwaaide onlangs af als CEO van Soudal Quick-Step. Hij benadrukt nog eens dat hij zelf beslist heeft om te stoppen.

Op 6 januari werd Patrick Lefevere 70 jaar, net daarvoor gaf hij de rol van CEO door aan zijn rechterhand Jurgen Foré. Dat was eerder dan verwacht, want Foré ging pas vorig jaar aan de slag bij de ploeg.

Maar Foré, die een verleden heeft bij Deloitte, maakte meteen indruk op Lefevere. Hij stapte daarom naar eigenaar Zdenek Bakala en de Tsjech vroeg aan Lefevere hoe hij zijn vertrek zag. Want het moest vooral een mooi moment worden.

"Daar heb ik hem gezegd dat ik graag even voor mijn 70ste verjaardag wilde stoppen", zegt Lefevere bij VTM Nieuws. Voor Lefevere kwam het op het juiste moment. "Allesbehalve geforceerd, wat vele anderen misschien wel dachten", benadrukt hij nog eens.

Foré zal Lefevere niet kopiëren

Lefevere is dus niet meer de sterke man bij Soudal Quick-Step, dat is nu Foré. Die laatste benadrukte zelf al dat er een stijlbreuk is tussen hem en Lefevere. "Ik heb hem de raad gegeven dat hij me vooral niet moet kopiëren."

Daar heeft Lefevere echter geen schrik voor, al mag Foré hem nog altijd bellen voor advies als dat nodig zou zijn. "Hij heeft een andere en jongere stijl en dat is goed", besluit Lefevere nog.