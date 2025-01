"Dat is geweldig": Mathieu van der Poel bijzonder enthousiast over nieuwe samenwerking

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck heeft een nieuwe bandensponsor. De volgende vier jaar wordt samengewerkt met het Italiaanse Pirelli.

De renners van Alpecin-Deceuninck rijden vanaf dit jaar niet meer op banden van Vittoria. Hun plaats wordt ingenomen door het Italiaanse Pirelli. Er werd een contract voor vier jaar gesloten. De samenwerking werd dinsdag bekendgemaakt. Ook de renners van de continentale opleidingsploeg zullen met de nieuwe banden rijden.

Op de weg wordt gebruik gemaakt van de P Zero Race TLR RS-band en de wat breder inzetbare P Zero Race TLR-band. Voor gravel is er de Cinturato-reeks, voor mountainbiken de Scorpion XC-banden.

Mathieu van der Poel onderwierp de nieuwe banden aan een uitgebreide test op training. De Nederlander is bijzonder enthousiast over het nieuwe materiaal.

“Ik vind het erg fijne banden”, klinkt het in een officiële mededeling. “Ik heb ze hier in Spanje al een beetje getest en ze hebben een uitstekende grip, vooral op deze wegen, die vooral ’s ochtends glad kunnen zijn. Ik heb altijd het gevoel dat ik de fiets onder controle heb, dat is geweldig.”

Pirelli levert in het peloton ook al banden aan twee andere wielerploegen: Lidl-Trek en Burgos-BH. Daar komt nu ook nog eens Alpecin-Deceuninck bij.