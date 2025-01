Onbreekbare band tussen Vanthourenhout en Van Aert: "Een koffieritje noemde hij het"

Sven Vanthourenhout stopte na het WK als bondscoach. Toch blijft de band met de renners waarmee hij samenwerkte bijzonder groot.

99 medailles verzamelde Sven Vanthourenhout als bondscoach. Hij leek de keuze te hebben uit verschillende jobs, maar uiteindelijk werd er niks concreet.

Momenteel werkt hij wel als analist, maar het is de bedoeling om snel weer in het wielerwereldje aan de slag te gaan. Opvallend is wel dat de band met de renners groot blijft.

“Wout was aan zee en vroeg of ik zin had in een koffieritje. Enfin, een koffierit voor hem”, lacht Vanthourenhout in Het Nieuwsblad. “75 kilometer aan 31 gemiddeld, voor mij is dat ondertussen doorrijden.”

Die band zal er voor altijd zijn, zo oordeelt Vanthourenhout. Ook met andere renners en mensen uit de staf. “Ik noem geen namen, maar op kerstavond heb ik een bericht gekregen van een renner die met een probleem zat. Bondscoach of niet, kerstavond of niet, dan ga ik daarmee aan de slag.”

Vanthourenhout neemt wel afstand van de nieuwe bondscoaches. Zij moeten zelf de beslissingen nemen, zo is hij heel erg duidelijk.

“Ik zeg Serge en Angelo dat ze eigen accenten moeten leggen, een eigen identiteit moeten tonen. Niet zomaar doen wat ik heb gedaan. Maar dat loopt allemaal wel los. We hebben goed samengewerkt en het contact blijft spontaan en normaal.”