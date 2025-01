Mag Wout van Aert stevig beginnen dromen van stunt? "De kans is aanwezig"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In 2022 veroverde Wout van Aert de gele trui in de Tour, vorig jaar droeg hij de rode trui in de Vuelta. Het ziet er ook goed uit voor zijn roze droom in de Giro dit jaar.

In twee van de drie grote rondes droeg al de leiderstrui en won hij ook minstens één etappe. Die dubbele trilogie wil Wout van Aert dit jaar in de Giro compleet maken. Vorig jaar moest Van Aert de Giro nog missen door blessures. De start van de Giro in Albanië lijkt alvast op maat voor Van Aert met twee heuveletappes en een tijdrit. En Van Aert kijkt er zelf ook naar uit. "Zo’n start in Albanië vind ik echt heel vet. Het is een land waar ik nog niet geweest ben met de fiets", zegt hij bij HLN. Volgens Thijs Zonneveld lacht het parcours van de Giro Wout van Aert ook toe. "De kans is aanwezig dat Van Aert twee weken in het roze gaat rijden", zegt Zonneveld bij AD. "Tot de laatste week zijn er bijna geen zware bergetappes." Van Aert kan (en wil) Giro niet winnen Volgens Zonneveld zal het aan de renners liggen of het een spectaculaire of een hele saaie Giro wordt. Hij ziet genoeg mogelijkheden, maar het kan volgens de Nederlander ook een gesloten Giro blijven, zoals in 2023. En dan zullen veel renners hun kans ruiken. "Maar of Van Aert de Giro kan winnen, dat lijkt mij niet", stelt Zonneveld. Ook Wout van Aert maakte al duidelijk dat hij in de Giro geen ambities heeft om een goed klassement te rijden.