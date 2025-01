Bondscoach Serge Pauwels onthult zijn verrassende aanpak met renners: "Dat lukt niet"

Sinds enkele maanden is Serge Pauwels de nieuwe Belgische bondscoach. Hij fietst nog altijd graag en dat helpt hem ook bij zijn job als bondscoach.

Na het vertrek van Sven Vanthourenhout was de keuze voor Serge Pauwels als zijn opvolger logisch, hij was de voorbije jaren de assistent van Vanthourenhout. En dat slechts zo'n vier jaar nadat hij fiets zelf aan de haak hing.

Pauwels fietst nog altijd zo'n 7.000 kilometer per jaar en dat helpt hem ook bij zijn job. "Je kan zo gemakkelijker 1 op 1 praten met een renner", zegt Pauwels bij Sporza. Want vaak rijden renners naast elkaar op de weg.

Zo ging Pauwels onlangs nog trainen met Tiesj Benoot, zo'n drie uur op het vlakke. Maar bergop moet Pauwels zelfs bij junioren al afhaken wanneer ze hun inspanningen doen. Maar de duurtrainingen hebben nog altijd een meerwaarde.

Widar kwam los bij Pauwels op de fiets

Volgens Pauwels komen renners na een tijdje altijd los, zelfs de meest introverte renners beginnen te praten op de fiets, waar ze zich veilig voelen. Pauwels ziet het als iets heel laagdrempelig en hij wil het dan ook blijven doen.

Een introverte renner waar Pauwels onlangs een goed gesprek mee had was het 19-jarige toptalent Jarno Widar van Lotto. "Hij is heel gesloten, maar op de fiets legt hij zijn ziel bloot. Op de hotelkamer of aan tafel heb je dat niet."