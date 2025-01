📷 Vriendin Roxanne zet Mathieu van der Poel in de bloemetjes voor 30ste verjaardag

Mathieu van der Poel was er niet bij in Benidorm en daar had hij een goede reden voor. De Nederlander vierde namelijk zijn 30ste verjaardag.

In tegenstelling tot de voorbije twee jaren was Mathieu van der Poel er niet bij in de Wereldbeker in Benidorm. De wereldkampioen veldrijden wilde zijn stage niet onderbreken, maar hij had dus ook nog een andere reden.

Van der Poel vierde samen met zijn vriendin Roxanne zijn 30ste verjaardag en zij zette hem in de bloemetjes. "Aging like fine wine, baby" schreef ze op haar sociale media. Van der Poel lijkt zich ook een nieuw kapsel te hebben aangeschaft.

Programma Mathieu van der Poel

In Benidorm was Van der Poel er dus niet bij, volgende week keert de wereldkampioen terug in het veld. Door zijn ribblessure haakte de wereldkampioen begin dit jaar af voor de crossen in Baal, Koksijde en Dendermonde.

In Maasmechelen is Van der Poel er dus wel weer bij, daar staat een tweede duel met Wout van Aert op het programma. Een dag later is Van der Poel er ook bij in Hoogerheide, de laatste manche van de Wereldbeker.

Voor Van der Poel is het zijn laatste voorbereiding op het WK veldrijden in Liévin. Daar wil Van der Poel voor de zevende keer wereldkampioen worden en zo het record van Erik De Vlaeminck evenaren.