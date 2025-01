📷 Jawadde! Ruben Van Gucht pakt uit met nieuwe verovering

Ruben Van Gucht kwam vorig jaar meer dan eens in het nieuws. En dat was in de eerste plaats niet louter om zijn professionele activiteiten.

Ruben Van Gucht haalde geregeld de roddelpers in ons land. Zijn open relatie met echtgenote Blanka Vlasic werd een hot item in de gespecialiseerde vakpers na een passage in het televisieprogramma Het Huis. Van Gucht duikt in ons land meer dan eens op aan de zijde van een knappe vrouw. Het voorbije jaar was dat geregeld Ine Beyen, maar er doen nog andere verhalen de ronde. Ook in 2025 houdt de televisiepresentator zich duidelijk niet in. Nu werd hij gespot op het Equi Gala, het paardenevenement van het jaar, aan de zijde van een knappe dame. Het blijkt te gaan om de bevallige Celine Gollièrre. Zij doet heel wat televisiewerk, maar noemt zichzelf op sociale media ook een lingeriemodel. Van Gucht zal alvast het nodige gezien hebben op de gala-avond en dat zullen lang niet alleen paarden geweest zijn... Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Céline Gollièrre (@celinegollierre)