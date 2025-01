Concurrentie uit eigen ploeg voor Vingegaard? Topper van Visma-Lease a Bike is duidelijk over de Tour

Bij Visma-Lease a Bike was Matteo Jorgenson dé toptransfer van 2024. De Amerikaan won Parijs-Nice en Dwars door Vlaanderen, werd tweede in de Dauphiné en eindigde in de top tien in de Tour.

Bij Movistar liet Matteo Jorgenson al mooie dingen zien in 2022 en 2023, maar bij Visma-Lease a Bike heeft de 25-jarige Amerikaan nog een stap vooruit gezet. Zo werd hij onder meer achtste in het eindklassement in de Tour.

Jorgenson kreeg van Visma-Lease a Bike de kans om dit jaar een klassement te rijden de Giro, maar de Amerikaan bedankte en zal opnieuw de Tour in dienst van Jonas Vingegaard rijden. Daar wil hij zich opnieuw bewijzen.

Als hij erin slaagt om een goede derde week te rijden, dan wil Jorgenson in 2026 wel zelf de strijd aangaan in een grote ronde. Hij hoopt met een podiumplaats in de Giro of de Vuelta een eerste stap te zetten richting zijn grote droom.

Jorgenson wil de Tour winnen

Want het ultieme doel van Jorgenson is om ooit zelf de Tour te winnen, Greg Lemond won in 1990 als laatste Amerikaan (Armstrong en Landis werden geschrapt) de Tour. "Dat wordt de grote uitdaging van mijn carrière", zegt Jorgenson. "Ik denk niet dat het onmogelijk is."

Dan zal hij wel de strijd moeten aangaan met kopman Jonas Vingegaard, die ook nog maar 28 jaar is. Hoe Visma-Lease a Bike dat zal oplossen, zal in de toekomst nog moeten blijken.