📷 Mama Agna zet jarige Remco Evenepoel in de bloemtjes met foto uit de oude doos

Remco Evenepoel viert vandaag zijn 25ste verjaardag. Mama Agna zette haar zoon in de bloemetjes met een foto van zo'n 25 jaar geleden.

Ten huize Remco Evenepoel wordt vandaag een stevig feestje gevierd, want de dubbele olympische kampioen en wereldkampioen tijdrijden blaast 25 kaarsjes uit. Evenepoel werd alvast in de bloemetjes gezet door zijn mama Agna.

Ze deelde op haar sociale media een foto van 25 jaar geleden met daarop de jonge ouders en baby Remco. "Een mijlpaal ver", schrijft ze op Instagram. "Een dag om nooit te vergeten... Gelukkige verjaardag, Remco. Liefs, mama & papa."

Voor Evenepoel zelf wordt het wellicht niet alleen een dag van vieren, maar ook van verder revalideren. Begin december vorig jaar knalde hij op training op een openzwaaiende portier van een wagen van bpost.

Evenepoel liep meerdere breuken op en moest onder het mes, maar hij zit ondertussen weer op de fiets. Voorlopig enkel op de rollen, begin februari zou Evenepoel voor het eerst weer buiten mogen trainen.

Toch mag Evenepoel op zijn 25ste al terugblikken op een bijzonder mooie carrière. De teller staat al op 59 profzeges met onder meer drie wereldtitels, twee olympische titels, twee keer Luik-Bastenaken-Luik, 5 ritten in de Vuelta, twee in de Giro en één in de Tour.