Michael Vanthourenhout heeft primeur te pakken en steekt zijn WK-ambities niet weg

Michael Vanthourenhout heeft voor het eerst in zijn carrière de Wereldbeker veldrijden gewonnen. In Hoogerheide stelde hij zijn eindzege helemaal veilig met de tweede plaats.

Er hadden al grote ongelukken moeten gebeuren om Michael Vanthourenhout de eindzege in de Wereldbeker nog te ontnemen. Vanthourenhout moest in Hoogerheide enkel nog rekening houden met Toon Aerts en hield hem achter zich.

Dat deed Vanthourenhout ook door tweede te worden na Mathieu van der Poel en zo won hij voor het eerst in zijn carrière het eindklassement van de Wereldbeker. In 2022/2023 en 2021/2022 werd Vanthourenhout al eens tweede in het klassement.

"Ik denk dat ik de puntjes op de i heb gezet en het klassement volledig naar me toe heb getrokken", zei Vanthourenhout na zijn tweede plaats in Hoogerheide. "Ik reed met een vrijer gevoel omdat de eindwinst toch al zo goed als binnen was."

Vanthourenhout wil meestrijden voor het podium in Liévin

Aan Van der Poel was opnieuw niets te doen. "Je zag meteen dat Van der Poel te sterk was. Maar het was ook lastig op de tweede plaats. Ik hoop met goede benen aan de start te staan op het WK en dan kan ik meedoen om het podium."

"Het ziet ernaar uit dat het een zwaar WK wordt en dat is ook het leukste. Dan komen de sterkste renners naar voren en dat is altijd het fairste op een WK." Vorig jaar werd Vanthourenhout derde op het WK, hij wil in Liévin opnieuw meedoen voor het podium.