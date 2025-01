Vader Sven Nys onthult het grote geheim achter het talent en het succes van zoon Thibau

Thibau Nys heeft de voorbije jaren vriend en vijand verrast. Wat hij op zijn leeftijd al allemaal gerealiseerd heeft is ongelofelijk knap.

Thibau Nys treedt met zijn prestaties in de voetsporen van vader Sven, al is het duidelijk dat er ook een heel groot verschil is tussen hen beiden.

En dat voelt vader Sven ook. Hij ziet dat Thibau een soort van killerinstinct heeft, iets wat hij zelf niet echt had. Op grote momenten had Sven het moeilijk. Hij was zo vaak favoriet op kampioenschappen, maar won pas op zijn 28ste voor het eerst een WK.

Thibau heeft met die druk geen probleem. “Neem nu het Belgisch kampioenschap. Ik was verbaasd over hoe hij daar met heel veel verstand heeft rondgereden. Hoe hij daar onder druk presteerde, dat vond ik persoonlijk van een heel hoog niveau”, vertelt Sven aan Het Belang van Limburg.

Thibau heeft volgens Sven veel kunnen leren van zaken die bij hem fout liepen. “Ik heb het destijds allemaal zelf moeten ondervinden, hij kreeg al een rugzak aan ervaringen mee. Het heeft ervoor gezorgd dat hij veel beter met bepaalde situaties om kan gaan.”

Denk maar aan het stressniveau, voegt Sven er nog aan toe. “Op de leeftijd die Thibau nu heeft, had ik veel meer last van slapeloze nachten in de aanloop naar een kampioenschap. Thibau moet je ’s morgens wakker maken of hij zou zich overslapen de dag van een kampioenschap.”