Chaos en onrust in AlUla Tour: "Als zelfs Merlier en Van Lerberghe het moeilijk hebben..."

De tweede rit in de AlUla Tour was er een vol chaos. Leider Tim Merlier speelde zijn leiderstrui kwijt en had moeite om zich recht te houden op de gevaarlijke weg.

Na zijn overwinning in de eerste rit trok Tim Merlier als leider naar de tweede rit van de AlUla Tour, maar die kwam aan op de steile slotklim van Bir Jaydah Mountain Wirkah. De Europese kampioen verloor zes minuten en is zijn leiderstrui dus kwijt.

De finale van de tweede etappe deed wel de wenkbrauwen fronsen. De afdaling na de Bir Jaydah Mountain Wirkah, die drie keer beklommen moest worden, was te gevaarlijk. Die werd geneutraliseerd en de derde beklimming werd geschrapt.

Gevaarlijke afdaling in AlUla Tour

De uiteindelijke winnaar, Tom Pidcock, schetste hoe gevaarlijk de afdaling uiteindelijk was. Volgens de olympisch kampioen mountainbike was de weg niet schoongemaakt. "Afdalen aan 70 km/u met wind schuin in de rug op gravel, was niet echt veilig", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Ook zijn ploegmaat Frederik Frison en ploegleider Kurt Bogaerts zagen hoe gevaarlijk die afdaling was. Zo zagen ze hoe Merlier en Van Lerberghe in de afdaling tussen de auto's probeerden terug te keren in het peloton.

"Zelfs zij hadden het moeilijk om de fiets onder controle te houden, dus dan weet je dat het een ravage kan worden in het peloton", stelden ze nog. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd en kwamen ze op iedereen enkele minuten binnen.