🎥 Niet voor gevoelige kijkers: Renner crasht in AlUla Tour zwaar tegen lantaarnpaal

Tim Merlier won gisteren zijn tweede rit in de AlUla Tour. Het gespreksonderwerp achteraf was echter de crash van Nils Eekhoff.

In het slot van de derde etappe van de AlUla Tour crashte Nils Eekhoff zwaar tegen een lantaarnpaal. De Nederlandse renner van Picnic PostNL werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.

Het was een zeer chaotische finale. Gorka Sorrarain keek achterom, zag niet dat hij ingehaald werd en botste met een andere renner. Eekhoff wist de valpartij te ontwijken, maar botste tegen de stoep.

Hij verloor de controle over zijn fiets en knalde op een lantaarnpaal. Hij bleef eventjes op de grond liggen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Meteen werd duidelijk dat de schade vooral aan het gezicht en de tanden was. De 27-jarige renner liep onder meer een kaakfractuur op, zo meldt Sporza.

“Het was een harde klap”, zegt ploegarts Camiel Aldershof. “Hij heeft een tand gebroken en een kaakfractuur opgelopen. Voor nu is hij door het lokale ziekenhuis ontslagen, maar zodra hij opnieuw in Nederland is, zullen we verdere onderzoeken uitvoeren met onze specialisten om te bepalen of een operatie nodig is.”

Er wordt verwacht dat hij zes tot acht weken niet zal kunnen koersen door het ongeval. De beelden van de crash kan je hieronder bekijken. We waarschuwen evenwel dat die niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers.