Blessure hindert Eli Iserbyt niet alleen in de cross: "Loop daar niet mee te koop, maar..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt kampt al enige tijd met een blessure aan zijn been. De voormalige Belgische kampioen heeft echter niet alleen last tijdens het fietsen.

In december maakte Eli Iserbyt bekend dat hij al een tijd kampt met een beknelde zenuw, het zou gaan om het Piriformis-syndroom. Daardoor heeft Iserbyt vaak pijn aan zijn linkerbeen, waardoor hij niet goed in zijn vel zit.

Een makkelijke behandeling is er niet, maar na dit seizoen wil Iserbyt er wel iets aan doen. Na de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee op 16 februari zet Iserbyt een punt achter zijn seizoen en zal hij heel wat onderzoeken ondergaan.

Blessure hindert Iserbyt ook in dagelijkse leven

Want Iserbyt heeft niet alleen last tijdens de cross, maar ook daarbuiten. "Ik loop daar niet mee te koop, maar ik kan niet ontkennen dat de blessure mij ook in het dagelijkse leven hindert", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

"Dat sterkt mij in de overtuiging dat er straks effectief iets gevonden zal worden." Intussen rijdt Iserbyt dus gewoon het seizoen uit, want hij heeft in de X2O Badkamers Trofee nog een klassement te verdedigen.

Met nog twee manches voor de boeg, Lille (9 februari) en Brussel (16 februari), heeft Iserbyt een voorsprong van bijna drie minuten op Toon Aerts, Pim Ronhaar volgt al op meer dan vijf minuten.