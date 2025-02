Eddy Merckx wil er niet meer van weten na zijn val en heupbreuk: "Ga ik niet meer doen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eddy Merckx brak begin december zijn heup toen hij over een spoorweg uitgleed met zijn fiets. En dat was eigenlijk een gloednieuwe elektrische fiets.

Enkele dagen nadat Remco Evenepoel tegen een openzwaaiend portier van een bestelwagen van bpost knalde op training ging ook Eddy Merckx onderuit met de fiets. Op de natte sporen in Hombeek schoof het achterwiel van Merckx weg.

Merckx kende die spoorweg goed, hij heeft er naar eigen zeggen al meer dan duizend keer over gereden. Op aanraden van topdokter Toon Claes kocht Merckx een elektrische fiets, waarmee hij die dag voor het eerst reed.

"Het is een toeval - wel een ambetant toeval", zegt Claes bij HLN. "Ja, ik ga er niet meer mee rijden, denk ik", zegt Merckx stellig. "Maar ik reed niet te rap, hoor. Ik weet zelfs niet of hij 'aanstond' of niet."

Merckx staat nog voor lange revalidatie

Merckx liep een heupbreuk op en ging meteen onder het mes. Twee maanden later is Merckx al opnieuw op de been, maar zijn revalidatie zal nog zeker vier maanden duren. "Het voelt nog verre van goed. De spieren zijn weg, ik moet de spieren weer optrainen", zegt Merckx.

Dat Merckx een klein jaar geleden een zware darmoperatie onderging, helpt ook niet. Merckx herstelt op dit moment goed, maar het heeft nog tijd nodig. "Eddy is wel een hele goede patiënt. Niet de makkelijkste, maar erg gemotiveerd", zegt Claes nog.