Jasper Stuyven verklapt met welke drie renners van Quick-Step hij een fantastische connectie heeft

Jasper Stuyven maakt de overstap van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step. Onze landgenoot zal er zich als een vis in het water vallen.

De connectie tussen CEO Jurgen Foré en Jasper Stuyven was er bijzonder snel. De overstap naar Soudal Quick-Step was dan ook snel in kannen en kruiken.

Bovendien krijgt Stuyven de kans om volop voor een zege in Parijs-Roubaix te gaan. Op zijn verlanglijstje ook nog: een rit in de Tour de France winnen.

Kansen die hij allemaal zal krijgen bij zijn nieuwe werkgever, maar de overstap kwam er ook omdat Stuyven het best goed kan vinden met heel wat renners van de Wolfpack.

Stuyven wil Parijs-Roubaix en rit in de Tour de France winnen

“Yves (Lampaert, nvdr), tegen wie ik vaak gekoerst heb – het zal leuk zijn om hem volgend jaar als ploegmaat te hebben; ook Louis (Vervaecke, nvdr), met wie ik vroeger huizen huurde in Italië of Spanje toen we prof werden en aan het begin van onze carrière stonden”, klinkt het op de website van Soudal Quick-Step.

“En niet te vergeten Bert (Van Lerberghe, nvdr), die even oud is als ik en die ik bij heel wat koersen ben tegengekomen. Dus er zijn genoeg redenen om enthousiast te zijn over deze overstap en dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière.”