Gigante zet critici op hun plaats in de Tour: "Krijg veel gemene berichten"

De voorbije dagen had Sarah Gigante het moeilijk in de Tour de France Femmes. De Australische kan bijzonder goed klimmen, maar in de afdalingen heeft ze het bijzonder moeilijk. Ze moet bijna altijd lossen uit het peloton.

AG Insurance-Soudal wilde Gigante met zo weinig mogelijk tijdverlies aan de voet van de Col de la Madeleine brengen en dat lukte ook. De andere ploegen lieten na om Gigante achterstand aan te smeren, waardoor ze binnen de minuut bleef van Vollering en co.

"Zonder mijn ploeggenoten had ik al vijftien minuten achterstand gehad, en nu sta ik tweede in de Tour. Dit is echt de beste ploeg ooit, ik houd zoveel van ze." Op de Col de la Madeleine moest Gigante enkel haar meerdere erkennen in Ferrand-Prévot.

Ze staat nu tweede in het klassement, met een 41 seconden voorsprong op Vollering. Gigante zet zo meteen haar critici op hun plaats, want de voorbije dagen kreeg ze veel haatberichten over haar daalcapaciteiten.

"Ik krijg veel gemene berichten. Ik probeer ze niet te lezen, maar ze komen toch tot bij mij. Misschien ben ik niet de beste in dalen, maar ik ben er aan het werken en mijn ploeg gelooft ook in me."

