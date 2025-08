Heeft hij al spijt? Jurgen Foré onthult hoe Patrick Lefevere het hem nog altijd moeilijk maakt

Jurgen Foré volgde dit jaar Patrick Lefevere op als CEO van Soudal Quick-Step. Een zware taak, want hij wordt telkens vergeleken met zijn voorganger.

Patrick Lefevere richtte in 2003 het toenmalige Quickstep-Davitamon op en was 22 jaar CEO van The Wolfpack. Met zijn ploeg bereikte Lefevere heel veel successen, met renners als Boonen, Gilbert en Evenepoel.

Net voor zijn 70ste verjaardag vond Lefevere het toch tijd om te stoppen en gaf hij de fakkel door aan Jurgen Foré. Hij was vorig jaar de rechterhand van Lefevere en nam vroeger dan iedereen had verwacht zijn taken over.

Foré over de schaduw van Lefevere

Een moeilijke opdracht voor Foré. "Het is niet altijd makkelijk om steeds maar weer te worden vergeleken met iemand die zo lang in de job heeft gestaan met zijn eigen persoonlijkheid, stijl en enorme verdiensten", zegt hij bij HLN.

Foré heeft een andere stijl dan Lefevere, meer zakelijk. Toch weet hij goed waar hij naartoe wil met de ploeg, zonder de goede en solide basis van de ploeg te verloochenen. En spijt heeft Foré nog niet van zijn keuze om Lefevere op te volgen.

"Zeker niet. Het is al... euh… interessant geweest. (lacht) De kunst is om je niet te laten afleiden door dingen die er eigenlijk niet toe doen. Waar het om gaat, is wat er in de koers gebeurt. Da’s het belangrijkste."