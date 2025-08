Is er nog plaats voor Evenepoel? Soudal Quick-Step kondigt nieuwe contractverlenging aan

Soudal Quick-Step heeft het contract van Louis Vervaeke verlengd. De 31-jarige klimmer blijft nog drie jaar langer bij The Wolfpack, de ploeg voor 2026 zit bijna.

Zoals verwacht heeft Louis Vervaeke zijn aflopende contract bij Soudal Quick-Step met drie jaar verlengd. In 2022 maakte hij de overstap van het toenmalige Alpecin-Fenix, de voorbije drie jaar reed hij dus al bij Soudal Quick-Step.

Vervaeke moest de Tour de France missen nadat hij in de Dauphiné zijn sleutelbeen brak, maar bij Soudal Quick-Step moesten ze niet meer overtuigd worden om zijn contract tot eind 2028 te verlengen.

Vervaeke en Foré over contractverlenging

"Ik ben echt trots dat ik nog drie jaar langer bij het team mag blijven. Er was geen enkele twijfel toen het erop aankwam om bij de Wolfpack te blijven. Dit contract toont het vertrouwen dat Soudal Quick-Step in mij heeft", zegt Vervaeke op de ploegwebsite.

"Het verlengen van Louis’ contract was een gemakkelijke beslissing voor beide partijen", zegt CEO Jurgen Foré. "Hij is niet alleen uitstekend in zijn rol, zoals hij meermaals heeft bewezen in de klassiekers en grote rondes, maar hij is ook sterk gegroeid sinds hij bij ons kwam – wat zijn zege in Oman dit seizoen aantoont – en wij geloven dat hij dit in de komende jaren kan blijven doen."

Vertrek Evenepoel onvermijdelijk?

Met de contractverlenging van Vervaeke heeft Soudal Quick-Step nu al 25 renners onder contract voor volgend seizoen en er zouden nog zes transfers moeten volgen. Daardoor zou de ploeg één renners te veel hebben in 2026 en dan is Remco Evenepoel de logische vertrekker.