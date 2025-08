Na de plotse topprestatie van Ferrand-Prévot in de Tour: Beyen stelt zich vragen

Pauline Ferrand-Prévot heeft op de Col de la Madeleine de Tour de France Femmes naar haar hand gezet. De Française is enorm mager en daar zijn vragen over.

Vorig jaar werd Pauline Ferrand-Prévot nog olympisch kampioene in het mountainbiken, voor eigen volk in Parijs. De Française maakte zo haar grote droom waar en richtte zich na jaren opnieuw op het wegwielrennen.

Ferrand-Prévot trok naar Visma-Lease a Bike, de ploeg waar haar partner Dylan van Baarle ook rijdt, en wilde binnen de drie jaar twee koersen winnen: Parijs-Roubaix en de Tour de France Femmes. Na iets meer dan een half jaar lijkt ze daar al in de slagen.

"Je kan je vragen stellen bij het niveau van het vrouwenpeloton als blijkt dat zij - maar ook Anna van der Breggen - onmiddellijk terug aansluiten bij de wereldtop", stelt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad.

Ferrand-Prévot te mager?

Maar Ferrand-Prévot stond de voorbije jaren aan de top in het mountainbiken en werd in 2015 ook al wereldkampioene op de weg, in het veld en in het mountainbiken. En met Visma-Lease a Bike vond ze ook de perfecte ploeg.

Ferrand-Prévot is wel extreem mager in de Tour, vier kilogram lichter dan tijdens Parijs-Roubaix. "Ik begrijp dat mensen zich vragen stellen bij haar gewicht, maar blijkbaar kan ze het aan. Maar dit mag uiteraard ook niet te lang duren. Het mag geen obsessie worden", stelt Beyen nog.