Patrick Lefevere prijst toptalent: "De toekomst van het Belgische vrouwenwielrennen"

Met Kim Le Court, Sarah Gigante en Justine Ghekiere doet AG Insurance-Soudal het uitstekend in de Tour de France Femmes. Ook de (Belgische) opvolging staat al klaar.

Met een ritzege en vier dagen de gele trui voor Kim Le Court, wellicht een tweede plaats in het eindklassement van Sarah Gigante en een uitstekende Belgische kampioene Justine Ghekiere deed AG Insurance-Soudal het uitstekend in de Tour.

De Belgische ploeg heeft in enkele jaren tijd grote stappen voorwaarts gezet, vooral omdat er veel geïnvesteerd is in de omkadering. Met Jolien D'hoore, Fien Delbaere en Stijn Steels heeft de ploeg drie Belgische ploegleiders, aangevuld met de Britse Dani Christmas.

AG Insurance-Soudal is net als Soudal Quick-Step een ploeg met veel verschillende nationaliteiten. Toch wil de vrouwenploeg ook Belgische talenten ontdekken, daarom investeren ze ook veel in de opleidingsploegen.

Lefevere gelooft in De Schepper

"Dat zal nog wel wat tijd vragen, maar als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de ritwinnaars in de Tour, dat zijn geen twintigers. Met Lore De Schepper hebben we al wel zo’n jong talent aangetrokken. Zij is de toekomst van het Belgische vrouwenwielrennen", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

De Schepper is 19 jaar en bezig aan haar eerste jaar bij de profs. In Luik-Bastenaken-Luik werd ze 20ste, in een etappe met aankomst bergop werd ze in de Giro knap achtste, voor toppers als Zigart en Van der Breggen.