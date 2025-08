Wat vond hij er zelf van? Cian Uijtdebroeks meteen negende bij wederoptreden

Cian Uijtdebroeks heeft zijn rentree in het peloton niet gemist. In de Clasica San Sebastian werd hij knap negende.

Het was drie maanden geleden dat Cian Uijtdebroeks nog eens aan de start stond van een koers. In april had hij na een maand onderbreking drie eendagskoersen op rij gereden, maar daarna drukte hij de pauzeknop weer in.

Uijtdebroeks wilde zijn rentree maken op het BK, maar enkele dagen daarvoor werd hij aangereden door een auto. Uiteindelijk zou hij pas in de Clasica San Sebastian opnieuw aan de start staan, Uijtdebroeks werd meteen negende.

Uijtdebroeks tevreden met negende plaats

"Ik voelde me al goed van bij de start", zegt Uijtdebroeks op de site Visma-Lease a Bike. "Op de Erlaitz (de voorlaatste klim) zat ik iets te ver toen Roglic aanviel. Ik moest hard werken om het gat te dichten, maar dat deed ik wel net na de top."

Uijtdebroeks kwam zo in een groepje terecht met zijn ploegmaat Tiesj Benoot, voor wie hij zich ook opofferde. "Op de slotklim besloot ik om wat werk te doen voor hem. Zo kon hij meesprinten voor het podium."



"Ik voel me al enkele weken goed op training, maar om dat te vertalen naar een wedstrijd is iets anders. Ik had geen grote verwachtingen, maar het draaide positief uit." Vanaf woensdag rijdt Uijtdebroeks ook de Tour de l'Ain (6 tot 8 augustus).