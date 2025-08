Zijn carrière had er anders kunnen uitzien: Eli Iserbyt doet stevige onthulling over zijn blessure

Eli Iserbyt moest in februari en in mei onder het mes voor problemen met zijn liesslagader. En die problemen draagt hij al een tijdje mee.

Afgelopen seizoen zagen we niet de beste Eli Iserbyt in het veld. Hij sukkelde met zenuwpijn aan zijn been en wisselde zo goede met slechte prestaties af. Toch won hij nog vier crossen en de X2O Badkamers Trofee.

Iserbyt kampte al enkele jaren met problemen, door een beknelde zenuw en het tekort aan bloed in zijn been heeft hij al een tijdje secundaire klachten. En die voelt hij niet sinds vorig seizoen, maar wel al een aantal jaar.

Iserbyt draagt blessure al een tijdje mee

"Ik denk dat die zijn begonnen net voor het Europees kampioenschap in Namen van 2022. Dat is al een hele tijd geleden, maar in die fase was het probleem nog werkbaar", zegt Iserbyt bij WielerFlits.

Twee seizoenen geleden, toen Iserbyt Belgisch kampioen werd, was de blessure wel onder controle en won hij nog veel crossen. Vorig seizoen werd het echter veel erger, ook al reed hij op bepaalde momenten nog goed.

"De afgelopen jaren zijn niet weggesmeten, maar er zat toch veel meer in", zegt Iserbyt. Iserbyt hoopt dat zijn problemen nu van de baan zijn trekt zich ook op aan Ferrand-Prévot, Vos en Rickaert die na zo'n blessure ook weer op topniveau kunnen presteren.