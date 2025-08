🎥 Emotioneel moment: Van Aert en vrouw Sarah moeten tranen bedwingen

Wout van Aert werd in zijn thuisstad Herentals in de bloemetjes gezet na zijn mooie ritzege in de Tour de France. Na het criterium in Herentals beleefde hij Van Aert samen met zijn vrouw Sarah nog een mooi moment.

Met zijn ritzege in de slotrit van de Tour de France in Parijs wist Wout van Aert drie jaar na zijn laatste overwinning in de Tour toch nog eens te winnen. En zo werd Van Aert tijdens het criterium in Herentals nog meer aangemoedigd. Zo'n 30.000 mensen trotseerden donderdagavond de regen om Van Aert aan het werk te zien in het na-Tourcriterium in Herentals, waar Van Aert al enkele jaren woont. Uiteraard won Van Aert ook het criterium. Emotioneel moment voor Van Aert en vrouw Sarah Hij genoot ook met volle teugen. "Ik heb echt super hard genoten van deze avond. Er waren zoveel mensen, ook veel bekende gezichten. In combinatie met de overwinning van zondag was dit natuurlijk een geweldig moment", zei Van Aert bij VRT NWS. Op het podium zorgde Klaas Delrue van Yevgueni nog voor een emotioneel moment. Hij bracht met zijn klassieker ‘Als ze lacht’ een ode aan Wout van Aert en Sarah De Bie, die met tranen in de ogen meezongen. Voor Van Aert was het dan ook een lastig jaar, hij moest twee keer revalideren na een zware val. In de Giro boekte hij al zijn 50ste profzege, maar zijn ritzege in de Tour de France was de kers op de taart. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door RTV (@rtv.officieel)