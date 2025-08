📷 Met een dikke duim omhoog: pechvogel Fabio Jakobsen komt met nieuws

Team Picnic PostNL heeft bevestigd dat Fabio Jakobsen op dinsdag 12 augustus zijn rentree zal maken in de Ronde van Denemarken.

De Nederlandse sprinter was sinds eind maart uit competitie na de Brugge-De Panne Classic. Kort daarna werd bij hem een vernauwing in de bekkenslagaders vastgesteld, waarvoor een operatie noodzakelijk bleek.

De medische ingreep, uitgevoerd in april, dwong Jakobsen tot een lange periode van revalidatie. Gedurende zes weken mocht hij niet fietsen of zware inspanning leveren.

Daarna volgde een geleidelijke opbouw, beginnend met indoortrainingen en later rustige ritten buiten. Sinds eind juni is hij weer intensiever gaan trainen. Hoewel Jakobsen fysiek voldoende hersteld is om opnieuw te koersen, benadrukt de ploegleiding dat er geen druk op hem wordt gelegd.

Sportief directeur Asbjorn Kragh Andersen noemt de Ronde van Denemarken een belangrijke stap in zijn terugkeer, maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Jakobsen zelf gaf eerder aan dit seizoen geen grote wedstrijden meer te rijden en zich te richten op 2026.

Comeback mode: ON🔁



After a long road of recovery, @FabioJakobsen is set to return to racing next week at @postnorddkrundt. Excited to get going again, Fabio! 🫶#KeepChallenging pic.twitter.com/C4GtviDTg6