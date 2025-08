Komt Remco Evenepoel dit jaar nog in actie voor Soudal Quick-Step?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is aan zijn laatste maanden bezig bij Soudal Quick-Step. Het is uitkijken of hij met een mooie overwinning zijn afscheid nog wat extra kleur kan geven.

Een echte verrassing was het niet, toen Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe dinsdagmiddag de overstap van Remco Evenepoel voorstelden. Het grote doel is ongetwijfeld nog het WK in Rwanda, maar Remco Evenepoel heeft nog meer dan dat op zijn programma staan de komende maanden. Sporza maakte een overzichtje. Dit zijn de laatste koersen van Evenepoel voor Soudal Quick-Step Het WK tijdrijden wordt op 21 september gereden, dat op de weg op 28 september. Beide koersen staan in de agenda van Remco Evenepoel. Voor het WK staat de Tour of Britain, van 2 tot en met 7 september, nog als voorbereiding genoteerd. Na het WK trekt Evenepoel normaal ook nog naar het EK in Frankrijk. Daar wordt de tijdrit gereden op 1 oktober, vier dagen later is de wegrit aan de beurt. Als afsluiter voor 2025 en zijn periode bij Soudal Quick-Step rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Die staat op 11 oktober op de wielerkalender. De Tre Valli Varesine of Gran Piemonte zijn nog mogelijk, maar niet zeker.