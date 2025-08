Wat nu voor Soudal Quick-Step? Foré zegt wat plan is na vertrek van Evenepoel

Voor Soudal Quick-Step begint op 1 januari 2026 het tijdperk na Remco Evenepoel. CEO Jurgen Foré ziet daarin een kans om terug te keren naar de roots van het team.

In totaal zal Remco Evenepoel zeven jaar voor Soudal Quick-Step hebben gereden. In die periode won hij tot nu toe 64 koersen, met onder meer twee keer Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en negen etappes in grote rondes.

Het project Evenepoel werd de voorbije jaren steeds belangrijker voor Soudal Quick-Step en daarvoor verdween de focus op het klassieke werk naar de achtergrond. Soudal Quick-Step moest de voorbije jaren tevreden zijn met verre ereplaatsen in die klassiekers.

Met het vertrek van Evenepoel keert de focus op de klassiekers wat meer terug. De transfers van Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) werden al aangekondigd, op Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) is het nog even wachten.

Soudal Quick-Step terug naar de basis?

"In de breedte en als collectief, zoals we in het verleden vaak hebben gereden, daar gaan we terug naartoe", stelde CEO Jurgen Foré bij Sporza. Maar Foré investeerde vooral in sterke en polyvalente renners, die op meerdere vlakken inzetbaar zijn.

En ook rittenkoersen en grote rondes worden niet losgelaten. De 35-jarige Mikel Landa kan wellicht nog eens als kopman naar de Tour, maar met Valentin Paret-Peintre, Ilan Van Wilder en Junior Lecerf zijn er ook jongeren met potentieel.