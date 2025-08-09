Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

Mikel Landa werd vorig jaar aangetrokken als meesterknecht voor Remco Evenepoel. Nu krijgt de Spanjaard opnieuw zijn kans als kopman.

Na zijn opgave in de eerste etappe van de Giro maakt Mikel Landa deze week zijn rentree in het peloton in de Ronde van Burgos. In de Vuelta wordt hij straks wellicht ook de kopman van Soudal Quick-Step. 

"Het doel is echt nog steeds om daar aan de start te staan. Ik denk nu nergens anders aan. Als ik aan de start verschijn, denk ik dat ik tevreden zal zijn", zegt de 35-jarige Spanjaard bij AS. 

In de Vuelta staat ook Vingegaard aan de start. "De Tour verliep erg goed voor hem, al was daar ook wel Pogacar op zijn best. Ik denk dat hij nog steeds erg goed heeft gepresteerd, dus hij zal als favoriet starten in de Vuelta."

Volgend jaar, Landa heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, mag hij wellicht nog eens als kopman naar de Tour. Vorig jaar werd Landa nog vijfde in de Tour, toen als meesterknecht van Evenepoel. 

"Daar denk ik nog niet aan", zegt Landa echter. "Eerlijk gezegd ben ik met een ander doel naar deze ploeg gekomen, en het is nog niet het moment om daarover na te denken", besluit de Spanjaard nog. 

Mikel Landa Meana
Remco Evenepoel

