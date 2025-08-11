Leugentje om bestwil? Vader Patrick verklaart afwezigheid van Remco Evenepoel op zijn fandag

Remco Evenepoel was afgelopen zaterdag nergens te bespeuren op zijn eigen R.EV Ride. De dubbele olympische kampioen vertrok enkele dagen eerder naar het Italiaanse Livigno.

Al enkele jaren organiseert Remco Evenepoel zijn R.EV Ride, een fandag waarop hij dan voor zo'n 170 kilometer op pad trekt met zijn fans. Dit jaar zakten er zo'n 2.000 fans van de olympische kampioen af naar Schepdaal.

Maar van de meervoudige wereldkampioen was er geen spoor, hij was voor het eerst zelf niet aanwezig. "Het is jammer, maar de mensen zullen het wel begrijpen", vertelde vader Patrick Evenepoel aan VTM NIEUWS.

Evenepoel fysiek nog niet klaar voor fandag?

Evenepoel vertrok enkele dagen voor zijn fandag naar Livigno voor een stage. "Medisch gezien was hij nog niet klaar om tussen alle mensen te rijden. En voor zichzelf is het ook goed om een volledige reset te doen", zegt vader Evenepoel.

Nochtans ging Evenepoel op 4 augustus al voor de eerste keer weer trainen en reed hij toen 105 kilometer aan gemiddeld 35 km/h. Zo slecht moet het dan ook niet met hem gesteld zijn.

Evenepoel wilde wellicht ontsnappen aan de vele vragen over zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook bij Soudal Quick-Step zullen ze daarom wel toestemming gegeven hebben om Evenepoel al te laten vertrekken naar Italië.