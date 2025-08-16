Primoz Roglic én Tadej Pogacar binnen de twaalf maanden in galerij der grootsten: deze man staat op één

Het is opnieuw een wonderlijk jaar geweest voor het wielrennen. Net zoals er ook in 2024 al mooie dingen werden laten gezien. In de laatste twaalf maanden zijn er twee extra renners in de galerij der hele groten terechtgekomen.

Tadej Pogacar wist afgelopen maand zijn vierde Tour de France te winnen. Doe daar ook nog eens een Giro d'Italia bij en je komt uit op liefst vijf grote rondes.

Eddy Merckx blijft de nummer één met elf grote rondes op zijn palmares

Daarmee is hij de laatste die is toegevoegd aan een absoluut rijtje der groten. Op nummer één in dat lijstje staat - wie anders dan hij - uiteraard Eddy Merckx.

Die won vijf keer de Giro, vijf keer de Tour en een keertje de Vuelta, alles samen goed voor elf grote rondes op zijn palmares. Bernard Hinault volgt met tien (5x Tour, 3x Giro, 2x Vuelta).

Roglic en Pogacar in de galerij der groten

De derde plaats is voorlopig voor Jaques Anquetil met in totaal acht grote rondes, terwijl Indurain, Coppi, Contador en Froome afklokken op vijf grote rondes - Lance Armstrong speelde zijn zeven eindoverwinningen in de Tour de France kwijt.

Met vijf grote overwinningen vinden we vervolgens Binda, Bartali, Gimondi en dus sinds vorig jaar in de Vuelta Roglic en sinds de Tour de France van 2025 Pogacar. Bij die laatste Sloveen hebben we zo het gevoel dat het nog niet de laatste zal zijn ...