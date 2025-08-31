Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

Je zal maar eens de absolute top halen en dan kritiek krijgen voor de manier waarop je dat doet. Dat was het geval bij Pauline Ferrand-Prévot, volgens Bert De Backer de Mathieu van der Poel uit de vrouwenkoers.

Pauline Ferrand-Prévot won dit jaar de Tour de France Femmes, maar achteraf was er veel te doen rond haar gewicht. Sommige tegenstandsters vonden het niet gezond dat ze zoveel gewicht verloren had in vergelijking met het voorjaar. Die hele discussie kwam onlangs ook aan bod bij het commentaar van de Muur Classic Geraardsbergen op VRT.

Karl Vannieuwkerke en Bert De Backer vonden het onzin dat er zoveel om te doen was. In topsport mag je nog altijd alles doen wat binnen je controle ligt om zo goed mogelijk te presteren. De Backer greep de gelegenheid meteen aan om zijn enorme respect uit te drukken voor wat Ferrand-Prévot bijbrengt aan het vrouwenwielrennen.



Lees ook... De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

Ook Ferrand-Prévot vinkt dingen af

De voormalige profwielrenner ziet een grote drang bij de Française om al haar doelstellingen te bereiken. "Op dat vlak heb ik een beetje het Mathieu van der Poel-gevoel." Net als Van der Poel is ook Ferrand-Prévot bezig om alle leegtes op haar palmares in te vullen. "Het afvinken van dingen die zij belangrijk vindt en daarvoor gaan", aldus De Backer.

Dat heeft ze inderdaad gemeen met Van der Poel, die als geen ander kan pieken naar zijn grote momenten. Elk jaar opnieuw staat hij er in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Je kan dan ook wel zeggen dat hij de koersen die hem liggen zo vaak mogelijk probeert te winnen, in plaats van echt zoveel mogelijk verschillende koersen te winnen.

Van der Poel en Ferrand-Prévot aan de top

Van der Poel en Ferrand-Prévot staan elk op hun manier alleszins aan de top van het internationale wielrennen. Hij doet dat als eendagsrenner bij de mannen, Ferrand-Prévot neemt er bij de vrouwen ook het rondewerk bij.