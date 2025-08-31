Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

Jasper Philipsen heeft in de Vuelta al opnieuw kunnen aanknopen met zeges. Dirk De Wolf waarschuwt dat dit niet automatisch betekent dat er ook nieuw klassiek succes in het verschiet ligt.

Laat ons niet vergeten dat Philipsen reeds winnaar van een Monument is, na zijn zege in Milaan-Sanremo vorig jaar. Hij heeft dit jaar wat pech gekend met valpartijen, maar hij lijkt nog wel een nieuwe overwinning in een Monument in de benen te hebben. Een garantie dat die er nog komt, is er evenwel niet. Philipsen is inmiddels 27.

"De jaren passeren snel", waarschuwt De Wolf in De Zondag. "Het zit er zeker in voor Jasper, maar er zijn momenteel twee renners die buiten categorie zijn", verwijst de oud-renner naar Van der Poel en Pogacar. Die laatste is niet enkel oppermachtig in de Tour, maar mengt zich ook in de klassiekers en dat is nefast voor anderen.



Niet simpel om Van der Poel te kloppen

Op papier lijkt de grootste kans voor Philipsen om een grote klassieke zege te boeken Parijs-Roubaix, omdat hij in die koers al twee keer tweede eindigde. Dan kun je ook winnen, zou je denken. Zo eenvoudig is het volgens De Wolf echter niet. "Versla Mathieu van der Poel, ook nog eens zijn ploegmaat, maar eens in Roubaix." Niet simpel.

Alles op Parijs-Roubaix zetten hoeft nu ook weer niet. "Gelukkig zijn er nog andere mooie koersen die Jasper kan winnen, zoals Wevelgem." De toekomst zal moeten uitwijzen of dat voor hem is weggelegd. Voorlopig zet de snelle man van Alpecin-Deceuninck zichzelf op de kaart met het behalen van knappe ritzeges in grote ronden.

Philipsen zet in de Vuelta stap vooruit

Na zijn ritzege en valpartij in de Tour de France, is het mooi wat Philipsen in de Vuelta toch weer kan laten zien. "Dankzij deze Vuelta zal hij alvast opnieuw een mooie stap vooruit kunnen zetten", denkt De Wolf ook wel.