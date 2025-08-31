Terecht of niet? Almeida sneert naar Pidcock en eigen team, Visma klopt zich op de borst: "Toon eens ballen, zei hij me"

Eindelijk strijd tussen de klassementsmannen in de Vuelta. Almeida en Vingegaard zullen elkaar blijven bekampen, maar het is wel duidelijk dat de negende rit voor bepaalde emoties heeft gezorgd.

Tussen hen beiden vinden we in de rituitslag Tom Pidcock. In de achtervolging op Vingegaard werkte die wel deels mee, maar Almeida vond het onvoldoende. Op een gegeven moment sprak Almeida tijdens de koers Pidcock boos toe. "Toon eens ballen, zei hij me", onthult Pidcock in een flashinterview. "Ik zei: als je wat trager rijdt, kan ik meedraaien."

Almeida had het dus niet zo begrepen op de koerswijze van Pidcock, maar de Brit was niet de enige die het moest ontgelden. De Portugees verwoordde het nog subtiel, maar een goede verstaander had wel begrepen dat hij niet zo blij was met de prestatie van zijn eigen team. Het zinde Almeida niet dat hij geïsoleerd geraakte bergop.



Kon Almeida met meer steun Vingegaard volgen?

"Ik miste misschien een beetje mijn teamgenoten, denk ik", aldus Almeida bij Eurosport. Het vroegtijdig afhaken van Ayuso viel wel op. "Er was voorts niemand echt meer bij vooraan. Dus ja... Het is wat het is. Ik denk dat ik met wat meer ondersteuning mee had kunnen zijn met Vingegaard, want het was niet zo steil. We zullen het nooit weten, hé?"

Bij Visma-Lease a Bike lieten ze op hun website weten wat ze vonden van de achtste rit. Ploegleider Jesper Mørkøv was in zijn nopjes. "We reden heel sterk en gegroepeerd richting de slotklim. Toen Jonas vroeg om gelanceerd te worden, hebben we geen moment getwijfeld." De rest is inmiddels geschiedenis: Vingegaard bleek de beste.

Goede maar geen perfecte week voor Visma-Lease a Bike

Mørkøv loofde de kopman, want het was op papier geen klim die hem als gegoten lag. "Dat je het dan zo afmaakt, is heel knap. Het is een goede week geweest voor de ploeg." Mørkøv wil nu ook weer niet te ver gaan met zijn lof. "Het stempel ‘perfect’ plak ik er niet op, want we zijn Axel Zingle natuurlijk wel verloren."