Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France ligt nu al even achter ons, maar de teleurstelling bij Thibau Nys is nog niet weg. Hij blijft hard bij het omschrijven van zijn eigen prestaties.

Een interview in de Vlaamse Wielrijder & Biker begint met te zeggen wat hij vond van zijn Tour. "Niet goed he. Eén keer een 12e plaats, uiteindelijk hoop-en-al vier keer in de top honderd. Dat is niet veel zaaks. Ik haalde er veel minder uit dan ik had gehoopt zodat teleurstelling overheerst." Het geeft ook aan dat hij met verwachtingen was vertrokken.

Thibau Nys is er wel fier over dat hij de Tour uitreed, maar kan de moeilijke momenten moeilijk vergeten. Dan is het ook een kwestie van na te gaan waar het is misgelopen. "Ik heb het sowieso wat onderschat, maar je weet niet beter. Ik maakte het nooit eerder mee, alles was nieuw, terwijl ik nu besef dat er geen vergelijking mogelijk is. Er gelden gewoon andere wetten."

Nys moest constant vechten voor positie

Nys had in de Ardennenklassiekers knappe ereplaatsen bij elkaar gereden: 5e in Luik, 8e in de Waalse Pijl en 12e in de Amstel. "Ik dacht dat ik daarmee toch al ergens stond. De Tour is echter compleet anders. Elke dag is het vanaf de eerste meters de godganse dag door vechten voor je positie in het peloton. Ik had dat, echt waar, nooit eerder meegemaakt."

Het was een absolute primeur in de nog altijd prille loopbaan van de amper 22-jarige wielrenner. Hij raakte dan ook onder de indruk van de hele Tour-beleving en wat dat op sportief gebied wil betekenen. "De snelheid waarmee je rijdt, de wattages die je duwt, het maakte indruk op mij", moet Nys na zijn eerste deelname kunnen toegeven.

Op naar volgende Tour-deelname

Die eerste Tourweek met die mooie kansen die er op papier voor hem lagen, komt inderdaad niet meer terug. Wel kan Nys nu deze ervaring meenemen en hier in de toekomst van leren, zodat zijn volgende deelname een groter succes wordt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Thibau Nys

Meer nieuws

Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

15:00
De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

14:00
Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

13:00
Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

12:30
Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

12:00
Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

11:00
Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

10:00
Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

09:00
Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

08:30
Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

08:00
1
Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

07:30
Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

07:00
Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

21:30
Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

20:00
Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

20:30
Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

19:00
Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

18:30
Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

17:42
Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

17:00
Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

16:31
Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

16:00
De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

30/08
Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

30/08
'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

30/08
Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

30/08
Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

30/08
Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

30/08
Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Bakala stuurde me een berichtje"

30/08
Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

30/08
Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

30/08
"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

30/08
Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

30/08
Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta

Almeida deelt sneertje uit aan passieve Vingegaard in de Vuelta

30/08
🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

30/08
Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

Wispelturige Ayuso roept vraagtekens op: Bruyneel trekt opvallende conclusie

29/08
Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

29/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Patrick Lefevere Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Jarno Widar Juan Ayuso Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Johan Bruyneel Elia Viviani Tadej Pogacar Louis Vervaeke Pieter Serry Joao Almeida Matteo Jorgenson Karsten Kroon Thibau Nys Jonas Abrahamsen Mauro Schmid Kurt Van De Wouwer

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved