Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

De Tour de France ligt nu al even achter ons, maar de teleurstelling bij Thibau Nys is nog niet weg. Hij blijft hard bij het omschrijven van zijn eigen prestaties.

Een interview in de Vlaamse Wielrijder & Biker begint met te zeggen wat hij vond van zijn Tour. "Niet goed he. Eén keer een 12e plaats, uiteindelijk hoop-en-al vier keer in de top honderd. Dat is niet veel zaaks. Ik haalde er veel minder uit dan ik had gehoopt zodat teleurstelling overheerst." Het geeft ook aan dat hij met verwachtingen was vertrokken.

Thibau Nys is er wel fier over dat hij de Tour uitreed, maar kan de moeilijke momenten moeilijk vergeten. Dan is het ook een kwestie van na te gaan waar het is misgelopen. "Ik heb het sowieso wat onderschat, maar je weet niet beter. Ik maakte het nooit eerder mee, alles was nieuw, terwijl ik nu besef dat er geen vergelijking mogelijk is. Er gelden gewoon andere wetten."

Nys moest constant vechten voor positie

Nys had in de Ardennenklassiekers knappe ereplaatsen bij elkaar gereden: 5e in Luik, 8e in de Waalse Pijl en 12e in de Amstel. "Ik dacht dat ik daarmee toch al ergens stond. De Tour is echter compleet anders. Elke dag is het vanaf de eerste meters de godganse dag door vechten voor je positie in het peloton. Ik had dat, echt waar, nooit eerder meegemaakt."

Het was een absolute primeur in de nog altijd prille loopbaan van de amper 22-jarige wielrenner. Hij raakte dan ook onder de indruk van de hele Tour-beleving en wat dat op sportief gebied wil betekenen. "De snelheid waarmee je rijdt, de wattages die je duwt, het maakte indruk op mij", moet Nys na zijn eerste deelname kunnen toegeven.

Op naar volgende Tour-deelname

Die eerste Tourweek met die mooie kansen die er op papier voor hem lagen, komt inderdaad niet meer terug. Wel kan Nys nu deze ervaring meenemen en hier in de toekomst van leren, zodat zijn volgende deelname een groter succes wordt.