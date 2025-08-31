Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

Met Mathieu van der Poel in het mountainbike, De Lie in de Bretagne Classic en alle Vuelta-toppers aan het werk in Spanje, werd de wielerliefhebber weer op zijn wenken bediend. Wij zetten de ontwikkelingen in de koersen van de dag op een rijtje.

WB in Les Gets (mountainbike)

Mathieu van der Poel wilde vooral rechtblijven in de Wereldbekerwedstrijd mountainbiken in Les Gets. Het werd meer dan dat. Hij wilde in de technische passages niet te veel risico nemen, maar was toch goed genoeg om van buiten de top veertig op te schuiven naar de top tien. Dat moet hem enorm veel moed geven richting het WK.



De andere toppers bleven hem wel onder druk zetten bij de technische passages. Bij een aanval van de Italiaanse kampioen kraakte Van der Poel. Toch had Braidot geen gewonnen spel, want Luca Martin had nog meer overschot. De Fransman pakte de zege voor eigen volk. Van der Poel zal wellicht tevreden zijn met zijn zesde plaats.

Vuelta

In de Vuelta stond nog eens een bergrit op het programma. Met Kwiatkowski zat er een grote naam in de vlucht van de dag. In tegenstelling tot wat we tot dusver zagen in de Vuelta, had Visma-Lease a Bike nu echter wel zin om oorlog te maken. Jorgenson gaf de voorzet voor een aanval van Vingegaard. Enkel Ciccone kon dan nog volgen.

De Italiaan was er echter ook al snel aan voor de moeite. Voor diegenen die eraan zouden twijfelen: Vingegaard is de beste klimmer in deze Vuelta. Vingegaard was ontketend, maar had wel erg vroeg aangevallen. Pidcock en Almeida beperkten nog min of meer de schade. Vingegaard pakte natuurlijk wel een mooie ritzege en nadert tot op 37 seconden van leider Traeen in het klassement.

Bretagne Classic

In de Bretagne Classic leek Thibau Nys niet met overschot rond te koersen, maar met Arnaud De Lie was er nog een belangrijke Belgische kanshebber op winst. Omdat vier vluchters diep in de finale nog gegrepen werden, kreeg hij in een uitgedund peloton nog een spurtkans. Het ging tussen hem en Kooij: De Lie klopte de Nederlander en pakte zo een prestigieuze overwinning.