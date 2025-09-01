Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

Meestal steken renners de hand in eigen boezem na een slechte koers of een mindere uitslag. Jonas Vingegaard doet het net even wat anders.

Het was nochtans net heel knap wat hij zondag in de negende etappe liet zien. Vooraf was er twijfel of de slotbeklimming wel zwaar genoeg ging zijn voor de klassementsmannen om voor vuurwerk te zorgen. Dat was klaarblijkelijk wel het geval, want Vingegaard liet iedereen achter. Alleen Pidcock en Almeida konden de schade beperken.

Misschien kon wel verwacht worden dat Vingegaard iets zou proberen op de laatste klim, maar hij ging wel verrassend vroeg in de aanval. In het flashinterview na de koers gaf de Deen toe dat dit een kleine misrekening was. "Eerlijk gezegd heb ik mijn huiswerk misschien niet goed gedaan", zegt hij met de glimlach, wat niet wil zeggen dat het niet gemeend is.



Vingegaard plots verrast door een spandoek

"Ik dacht dat ik dichter bij de finish was toen ik aanviel", erkent Vingegaard. "Ik was verrast toen ik plots het spandoek van de laatste tien kilometer zag." Het was dus nog een heel eindje tot aan de aankomst: dat had Vingegaard toch graag anders gezien. Hij kon zijn inspanning echter doortrekken en bleef in de slotkilometers voorop.

"Ik had een kloof en moest dan wel blijven gaan", verklaarde de kopman van Visma-Lease a Bike. Misschien de volgende keer toch eens goed naar het roadbook kijken. Je kan het wel al grappend vertellen, maar een professional hoort toch het parcours goed te kennen en vooral hoe ver het vanaf een bepaald punt is tot aan de finish.

Derde zege van Vingegaard dit seizoen

Het helpt natuurlijk wel als je dan nog met een goed resultaat wegkomt. Het was nog maar pas de derde overwinning van Vingegaard dit seizoen. Zijn vorige triomfen waren een tijdritzege en een eindzege in de Ronde van de Algarve.