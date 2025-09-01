Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

De Vuelta a Espana is een dikke week bezig. Hoog tijd om al eens terug te blikken op wat al geweest is. Is de Ronde van Spanje al gereden en weten we nu al dat Jonas Vingegaard in Madrid de eindwinnaar van dienst zal zijn?

De Ronde van Spanje is negen dagen ver. Jonas Vingegaard liet zich op zondag voor een eerste keer écht zien en reed de rest meteen op achterstand. Een kroniek van aangekondigd rood in Madrid?

Almeida kan de Vuelta nog winnen, maar ...

"Of Almeida de Ronde van Spanje nog kan winnen? Natuurlijk, we zijn nog maar de eerste rustdag", predikte José De Cauwer toch nog enigszins rust bij Sporza. Hij wil niet te hoog van de toren blazen, zoveel is duidelijk.



"Er moet nog heel veel komen qua hoogtemeters, maar Vingegaard laat zien ook op de punchy aankomsten ... Ik vraag me dan af wat er nog gaat gebeuren op de Angliru en wat is er nog allemaal?"

Vingegaard de tweede beste renner in het rondewerk

"Vingegaard is de tweede beste renner in de wereld op dit moment als het gaat over het rondewerk. Het was ook een goede finale, met Jonas Vingegaard die al de puntjes op de i gezet heeft."

"Of Pogacar gemist wordt? Als je zo begint, dan wordt Vingegaard zondag misschien op een minuut gereden. Het is Vingegaard tegen Almeida en de rest."