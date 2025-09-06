🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

Foto: © photonews

Geen ritzege voor Remco Evenepoel in de Tour of Britain. Hij werd overspoeld door veel van zijn collega's in een rit waar hij zijn zinnen op had gezet: een beeld dat we zelden te zien krijgen.

Nadat zijn eerdere aanval was gestrand, was het de vraag of Remco Evenpoel nog overschot had voor de finale van de vierde etappe van de Tour of Britain. Hij leek in elk geval van plan om nog mee te doen aan de spurt bergop. Hij heeft al koersen gewonnen in de sprint, je zou verwachten dat hij dan toch weer in de buurt zou komen.

In de laatste honderden meter zakt Evenepoel echter helemaal weg. Op de beelden van Eurosport zie je bij het aanvatten van de laatste 400 meter helemaal onderaan nog een gouden stipje: het is de helm van Remco Evenepoel. Die is altijd goed herkenbaar. Het is atypisch voor Remco om ineens zo ver te zitten kort voor de finish.

Evenepoel ziet ex-ploegmaat strijden voor zege

We zien Remco Evenepoel ook nog bij het uitkomen van de laatste bocht, maar dat is pas op erg ruime afstand van de Fransmannen Romain Grégoire en Julian Alaphilippe, die strijden voor de ritzege. Kortom: Evenepoel wordt voorbijgereden door namen die hem in normale omstandigheden op zo'n aankomst nooit zouden passeren. 

Evenepoel gaf zelf ook ruiterlijk toe dat hij door heel wat renners overvleugeld werd en legde ook uit waarom. Hij noemde het zelf een combinatie van een fout van zichzelf en een mechanisch defect. Het is in elk geval goed dat hij een verklaring heeft voor de uitkomst van die vierde rit, ook al blijft het voor zo'n kampioen een pijnlijk beeld.

Nieuwe kans voor Evenepoel

Heel erg lang zal Evenepoel er niet van wakker liggen, want hij is in de Tour of Britain om beter te worden. Bovendien kan hij in de vijfde etappe nog eens voor ritwinst gaan. De vierde rit werd op zak gestoken door Grégoire.

