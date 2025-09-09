Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

De Franse wielrenner Victor Lafay, bekend van zijn overwinning op Wout van Aert in de Tour de France van 2023, staat voor een ingrijpende beslissing. Door aanhoudende fysieke problemen en een gebrek aan perspectief overweegt hij zijn carrière te beëindigen.

Lafay maakte in 2023 indruk met een spectaculaire ritzege in San Sebastián, waarmee hij zich definitief op de kaart zette als renner van formaat. Zijn prestaties leverden hem een contract op bij Decathlon AG2R La Mondiale, een team dat hem twee jaar lang de ruimte gaf om zich verder te ontwikkelen. “Twee jaar geleden was ik op een hoogtepunt,” aldus Lafay bij Daniel Benson.

Lafay, toen nog rijdend voor Cofidis, plaatste een late uitval onder de rode vod en verraste de elitegroep. Van Aert reageerde te laat en kwam nog dicht, maar strandde op het achterwiel van de Fransman.

60 koersdagen

De realiteit in 2025 is echter minder rooskleurig. Lafay heeft in de afgelopen twee seizoenen slechts zestig koersdagen kunnen afwerken, voornamelijk door gezondheidsproblemen. Knieklachten en ziekte hebben zijn ritme verstoord en zijn prestaties beïnvloed. “Ik heb nauwelijks kunnen rijden,” gaf hij toe in een gesprek tijdens de Ronde van Groot-Brittannië.

Tijdens een interview voorafgaand aan de vierde etappe van de Tour of Britain liet Lafay weten dat hij zijn toekomst als profrenner serieus in twijfel trekt. “Ik weet niet zeker of ik volgend jaar nog zal koersen,” verklaarde hij openlijk. Deze uitspraak kwam onverwacht, zeker gezien zijn eerdere successen en het feit dat hij nog geen nieuw contract heeft ontvangen van zijn huidige ploeg.

Geen verlenging

De afwezigheid van een verlengingsvoorstel lijkt een belangrijke factor in zijn overwegingen. Zonder perspectief op een nieuw engagement en met een lichaam dat niet meewerkt, wordt de motivatie steeds moeilijker te vinden. Lafay gaf aan dat hij in de komende weken een definitieve beslissing zal nemen over zijn toekomst in het peloton.

Voor nu blijft het afwachten. Lafay heeft nog geen definitieve knoop doorgehakt, maar zijn woorden laten weinig ruimte voor optimisme. De komende weken zullen bepalend zijn voor zijn toekomst, zowel binnen als buiten de koerswereld.