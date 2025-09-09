Naast de fiets Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma

Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tijdens de opnames van het televisieprogramma Celebrity MasterChef is sportjournalist Ruben Van Gucht gewond geraakt. Een ongelukkige handeling in de keuekn leidde tot een spoedbezoek aan het ziekenhuis. De presentator blikt terug op het incident en de medische gevolgen.

Ruben Van Gucht liep een verwonding op tijdens het snijden van groenten met een mandoline, een keukentoestel dat bekendstaat om zijn scherpe snijvlak. “Die mandoline zat letterlijk een centimeter in mijn hand,” liet hij weten op Radio 2. De verwonding was dermate ernstig dat onmiddellijke medische hulp noodzakelijk was.

Bloedverlies

Het ongeval vond plaats tijdens een opname van het programma, waarbij de deelnemers onder tijdsdruk culinaire opdrachten uitvoeren. De combinatie van snelheid en scherpe materialen bleek fataal. Van Gucht gaf aan dat hij de ernst van de situatie pas besefte toen hij het bloedverlies niet meer onder controle kreeg.

Na aankomst in het ziekenhuis werd vastgesteld dat de snijwonde zich dicht bij een zenuwbaan bevond. “Het was op een haar na dat ik geen zenuw geraakt heb,” aldus Van Gucht. De artsen konden verdere schade vermijden, maar benadrukten dat de locatie van de verwonding bijzonder gevoelig was. De journalist kreeg hechtingen en moet de komende dagen rust nemen.

Hoewel het letsel geen blijvende schade lijkt te veroorzaken, is voorzichtigheid geboden. Van Gucht gaf aan dat hij voorlopig geen sportactiviteiten zal ondernemen. Zijn deelname aan het programma wordt voortgezet, zij het met aangepaste taken.

Presteren onder druk

Van Gucht erkent dat het incident hem heeft doen nadenken over de risico’s die gepaard gaan met intensieve televisieproducties. “Je wil presteren, ook in een keuken waar je geen ervaring hebt,” gaf hij toe.

De journalist blijft positief over zijn deelname aan Celebrity MasterChef, ondanks het ongeval. Hij beschouwt het als een leerervaring en hoopt dat zijn verhaal anderen bewust maakt van de gevaren van onervaren keukenwerk. “Ik heb geluk gehad,” besloot hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

15:00
Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

14:00
Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

13:30
Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

13:00
📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

12:00
Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

11:00
📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

10:00
Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

09:00
Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

08:30
Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

08:00
Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

07:30
Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij

Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij

07:00
Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

21:30
Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

20:30
🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

20:00
Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

19:30
Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

19:00
Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

18:30
Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

17:00
Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

16:30
📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

16:00
Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden Naast de fiets

Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden

08/09
📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

08/09
🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

08/09
OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

08/09
📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

08/09
🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

08/09
📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

08/09
Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

08/09
"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

08/09
Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

08/09
Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

08/09
Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

08/09
Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

08/09
Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training Naast de fiets

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

07/09
Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

07/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Olav Kooij Jan Bakelants Wout Van Aert Primoz Roglic Mathieu Van Der Poel Joao Almeida Louis Vervaeke Lotte Kopecky Ilan Van Wilder Klaas Lodewyck Thomas Pidcock Jose De Cauwer Tadej Pogacar Eliot Lietaer Arnaud De Lie Thibau Nys Tiesj Benoot Florian Vermeersch

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved