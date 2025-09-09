Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma

Tijdens de opnames van het televisieprogramma Celebrity MasterChef is sportjournalist Ruben Van Gucht gewond geraakt. Een ongelukkige handeling in de keuekn leidde tot een spoedbezoek aan het ziekenhuis. De presentator blikt terug op het incident en de medische gevolgen.

Ruben Van Gucht liep een verwonding op tijdens het snijden van groenten met een mandoline, een keukentoestel dat bekendstaat om zijn scherpe snijvlak. “Die mandoline zat letterlijk een centimeter in mijn hand,” liet hij weten op Radio 2. De verwonding was dermate ernstig dat onmiddellijke medische hulp noodzakelijk was.

Bloedverlies

Het ongeval vond plaats tijdens een opname van het programma, waarbij de deelnemers onder tijdsdruk culinaire opdrachten uitvoeren. De combinatie van snelheid en scherpe materialen bleek fataal. Van Gucht gaf aan dat hij de ernst van de situatie pas besefte toen hij het bloedverlies niet meer onder controle kreeg.

Na aankomst in het ziekenhuis werd vastgesteld dat de snijwonde zich dicht bij een zenuwbaan bevond. “Het was op een haar na dat ik geen zenuw geraakt heb,” aldus Van Gucht. De artsen konden verdere schade vermijden, maar benadrukten dat de locatie van de verwonding bijzonder gevoelig was. De journalist kreeg hechtingen en moet de komende dagen rust nemen.

Hoewel het letsel geen blijvende schade lijkt te veroorzaken, is voorzichtigheid geboden. Van Gucht gaf aan dat hij voorlopig geen sportactiviteiten zal ondernemen. Zijn deelname aan het programma wordt voortgezet, zij het met aangepaste taken.

Presteren onder druk

Van Gucht erkent dat het incident hem heeft doen nadenken over de risico’s die gepaard gaan met intensieve televisieproducties. “Je wil presteren, ook in een keuken waar je geen ervaring hebt,” gaf hij toe.

De journalist blijft positief over zijn deelname aan Celebrity MasterChef, ondanks het ongeval. Hij beschouwt het als een leerervaring en hoopt dat zijn verhaal anderen bewust maakt van de gevaren van onervaren keukenwerk. “Ik heb geluk gehad,” besloot hij.