De Cauwer reageert op Vuelta-succes Red Bull, WK-concurrent Evenepoel is klaar en Kopecky blijft leidster na ... protest

Zowel Vingegaard als Almeida sprankelden niet echt in een volgende Vuelta-bergrit. Van pro-Palestijnse protesten was deze keer geen sprake. Lotte Kopecky ondervond wel hinder van protesten, vanwege een andere reden dan. Al blijft ze zo aan kop in de Ardèche. Een overzicht van de koersen van de dag.

Vuelta

Voor aanvang van de rit naar El Morredero had de meerderheid van de renners beslist om de rit te laten neutraliseren als er nog Gaza-protest zou zijn. Het was sowieso twijfelachtig of er wel bergop gefinisht kon worden door de wind, maar uiteindelijk was dit toch een rit die volledig kon worden afgewerkt. Er werd gefinisht in een door bosbranden geteisterde omgeving.



Lees ook... José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

Er kwam strijd tussen de klassementsmannen. Visma-Lease a Bike maakte fors tempo, maar het was een versnelling van Hindley die duidelijk maakte dat Almeida niet zijn beste dag had. De Portugees dichtte wel drie keer een gaatje, Vingegaard beperkte zich tot volgen. Zo vatte een kopgroep van zes renners de slotkilometers aan.

Pellizzari zag zijn kans om weg te springen en er kwam niet meteen een reactie. Daarna was de kloof te groot om hem nog terug te halen. "Mooi voor Red Bull. Ze gaan het kunnen gebruiken", aldus José De Cauwer in de VRT-uitzending. Pidcock spurtte naar de tweede plek. Vingegaard en Almeida pakten geen bonificatieseconden.

Giro della Toscana

De Giro della Toscana was een mooie gelegenheid voor Isaac del Toro om zijn visitekaartje voor het WK af te geven. Met Steff Cras was ook een Belg bij de beteren: hij eindigde derde. Dat was mede omdat de groep achtervolgers waar hij deel van uitmaakte Carapaz nog opslokte. Die had al het hoofd moeten buigen in het duel met Del Toro.

Tour de l'Ardèche

In de Tour de l'Ardèche voor vrouwen blijft Lotte Kopecky automatisch een dag leidster en daar heeft ze niet eens voor moeten koersen. De tweede rit kon niet gereden worden vanwege ... protesten. Die waren niet pro-Palestijns getint: het protest was gericht tegen het besparingsbeleid van de regering Macron. Hopelijk kan er donderdag wel weer gekoerst worden.