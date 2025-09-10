Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol

Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert mag trots zijn dat andere renners of ex-renners van Visma-Lease a Bike zijn specialiteit ook onder de knie krijgen. Dat betekent dat hij zijn collega's wel wat kan leren.

In de lastigere etappes van een grote ronde meegaan in de vlucht, of dan later nog wat te kunnen betekenen als de klassementsman van de ploeg de oversteek maakt: het mag gerust als de Wout van Aert-rol omschreven worden. Op deze manier was Van Aert Vingegaard al enkele keren van dienst en hielp hij Simon Yates aan de Giro-eindzege.

Bij In De Leiderstrui zagen ze in twee etappes in de Vuelta Tim van Dijke bij Red Bull exact hetzelfde doen voor klimmers Jai Hindley en Giulio Pellizzari. Van Dijke heeft vijf jaar bij Visma-Lease a Bike (inclusief twee jaar in opleidingsploeg) gereden. Het lijdt dus weinig twijfel waar hij de mosterd heeft gehaald. Hij is nu de Van Aert van Red Bull.

Lees ook... Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

Ontknoping Vuelta-klassement komt eraan

"Die etappes reed ik inderdaad louter in dienst van Jai en ook Giulio (Pellizzari, red.), want die moeten we ook niet vergeten. Het was vet dat ik dat kon doen, in de twee zwaarste etappes van de Vuelta', blikt Van Dijke op die prestaties terug. De ontknoping in het klassement komt er stilaan aan. Van Dijke moet zijn trucje misschien nog eens herhalen.

"Het is nog even afwachten waar ik dat in de derde week kan gaan doen, maar het is zeker een optie", laat Van Dijke weten. Hindley en Pellizzari, de twee klassementsmannen van Red Bull-BORA-hansgrohe, nemen voorlopig de vierde en vijfde plek in. De hoop van de ploeg is dat één van hen Pidcock kan passeren en op het podium belandt.

Van Dijke in de voetsporen van Van Aert

Mogelijk zou Wout van Aert graag hebben dat een renner uit het huidige Visma-Lease a Bike zijn rol eens kan overnemen, maar hij kan zich alvast troosten met de gedachte dat Tim van Dijke wat van hem heeft opgestoken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Tim Van Dijke

Meer nieuws

Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

15:00
Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

14:00
Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

12:30
Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

12:00
Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

11:01
Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

20:00
José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

10:00
Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

08:30
Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

08:00
Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

07:30
Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

07:00
Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

21:30
Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

20:30
Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

19:00
Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

18:30
🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

17:30
Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

17:00
Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

16:30
Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

16:00
📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

09/09
Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

09/09
Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

09/09
Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

09/09
Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma Naast de fiets

Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma

09/09
📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

09/09
Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

09/09
Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

09/09
📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

09/09
Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

08/09
Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

09/09
Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

09/09
Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

09/09
Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij

Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij

09/09
Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

08/09
Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

08/09
🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

08/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Lotte Kopecky Olav Kooij Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Jan Bakelants Tadej Pogacar Philippe Gilbert Bruno Armirail Kamiel Bonneu Mattia Cattaneo Victor Campenaerts Victor Lafay Eli Iserbyt Joao Almeida Fabio Jakobsen Lander Loockx

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved