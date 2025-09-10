Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol

Wout van Aert mag trots zijn dat andere renners of ex-renners van Visma-Lease a Bike zijn specialiteit ook onder de knie krijgen. Dat betekent dat hij zijn collega's wel wat kan leren.

In de lastigere etappes van een grote ronde meegaan in de vlucht, of dan later nog wat te kunnen betekenen als de klassementsman van de ploeg de oversteek maakt: het mag gerust als de Wout van Aert-rol omschreven worden. Op deze manier was Van Aert Vingegaard al enkele keren van dienst en hielp hij Simon Yates aan de Giro-eindzege.

Bij In De Leiderstrui zagen ze in twee etappes in de Vuelta Tim van Dijke bij Red Bull exact hetzelfde doen voor klimmers Jai Hindley en Giulio Pellizzari. Van Dijke heeft vijf jaar bij Visma-Lease a Bike (inclusief twee jaar in opleidingsploeg) gereden. Het lijdt dus weinig twijfel waar hij de mosterd heeft gehaald. Hij is nu de Van Aert van Red Bull.



Ontknoping Vuelta-klassement komt eraan

"Die etappes reed ik inderdaad louter in dienst van Jai en ook Giulio (Pellizzari, red.), want die moeten we ook niet vergeten. Het was vet dat ik dat kon doen, in de twee zwaarste etappes van de Vuelta', blikt Van Dijke op die prestaties terug. De ontknoping in het klassement komt er stilaan aan. Van Dijke moet zijn trucje misschien nog eens herhalen.

"Het is nog even afwachten waar ik dat in de derde week kan gaan doen, maar het is zeker een optie", laat Van Dijke weten. Hindley en Pellizzari, de twee klassementsmannen van Red Bull-BORA-hansgrohe, nemen voorlopig de vierde en vijfde plek in. De hoop van de ploeg is dat één van hen Pidcock kan passeren en op het podium belandt.

Van Dijke in de voetsporen van Van Aert

Mogelijk zou Wout van Aert graag hebben dat een renner uit het huidige Visma-Lease a Bike zijn rol eens kan overnemen, maar hij kan zich alvast troosten met de gedachte dat Tim van Dijke wat van hem heeft opgestoken.