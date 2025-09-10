Gilbert op één vlak wel streng voor Evenepoel en ook andere Belgische ex-renner veroordeelt het: "Ontoelaatbaar"

Philippe Gilbert spreekt vaak heel positief over Remco Evenepoel. Op één vlak moet de ex-renner echter streng zijn: een bepaald manoeuvre van Evenepoel uit de Tour of Britain kan niet door de beugel.

Philippe Gilbert heeft zich nog maar pas lovend uitgelaten over de communicatie van Evenepoel binnen een nationale selectie en is positief over Remco's kansen om België eremetaal te bezorgen op de aanstaande kampioenschappen. Gilbert is dus absoluut niet iemand die tot de gebruikelijke criticasters van Evenepoel behoort.

Het heeft dan ook meer gewicht als zo'n persoon zich toch eens kritisch uitlaat. In de rit in de Tour of Britain die Evenepoel uiteindelijk won, remde hij zo bruusk dat Mathys Rondel bijna met hem in contact kwam. "Dat hij zo de remmen dichtknijpt, is ontoelaatbaar", veroordeelt Gilbert dit manoeuvre in het RTL sports-programma Dans le Peloton.



Kwam Evenepoel goed weg?

Gilbert legt uit dat het in ieders belang is dat zulke impulsen verdwijnen uit het profwielrennen. "Er zijn bepaalde regels in het peloton. Je remt niet vlak voor een tegenstander, want anders breng je anderen in gevaar. Zeker niet in de finale, de baan is breed genoeg.' Evenepoel kreeg een boete van 100 Zwitserse frank. "De commissarissen waren heel mild."

The footage of Remco seemingly break checking Rondel today in @TourofBritain https://t.co/MIU7BTY023 pic.twitter.com/mgD8DwyFPj — Joseph Whiteley (@joewhiteley0711) September 6, 2025

Kévin Van Melsen, een andere Belgische oud-prof, keurt het manoeuvre evenzeer af. "Het is een actie die je niet wil zien in het peloton. Voor hetzelfde geld ontstaat er een valpartij en dat zijn zaken die je niet wil zien. Ik hoop dat hij met het oog op de toekomst wat meer gaat nadenken", lanceert hij een duidelijke oproep richting Evenepoel.

Veel reacties op sociale media over actie Evenepoel

Ook op sociale media kreeg Evenepoel veel kritiek voor wat een 'brake check' werd genoemd. Niet iedereen moet er nu over gaan doordrammen, maar dit is wel iets wat we voortaan liever niet meer te zien krijgen in een wedstrijd.