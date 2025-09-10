Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

Remco Evenepoel weet dat Philippe Gilbert meestal wel aan zijn kant staat. Gilbert verwacht nog wel wat van Evenepoel in de kampioenschappen.

Philippe Gilbert verklaarde eerder dat Remco Evenepoel uit zijn vier deelnames aan de wedstrijden op het WK of EK minstens één gouden medaille zou behalen. Dat Evenepel België eremetaal zou bezorgen, bestempelde Gilbert dan weer als 'een garantei'. Deze voorspelling deed de gewezen renne bij Dans le Peloton, bij RTL sports.

In hetzelfde programma is Gilbert nu opnieuw aan het woord gekomen over de voorbereiding van Evenepoel op het WK. "Remco weet hoe hij zich op een specifiek doel moet voorbereiden', onderstreept Gilbert. "Hij is een vaste klant op de kampioenschappen. Hij heeft ook de gewoonte om een ploeg binnen de ploeg rond hem te bouwen."



Gilbert herinnert zich de selecties met Evenepoel

De voormalige wielrenner van Lotto en Quick-Step spreekt wel degelijk uit eigen ervaring als hij hierover een mening vormt. "Ik heb meegemaakt dat hij als jonge kerel bij de nationale selecties kwam. Op jonge leeftijd wist hij al hoe een boodschap over te brengen aan een coach en een staf waarmee je niet gewend bent om mee samen te werken."

Gilbert bedoelt dan dat het heel anders is dan de samenwerking met de ploegleiders bij het merkenteam. "Je werkt slechts één keer per jaar samen, of in het geval van de Olympische Spelen amper één keer om de vier jaar. Het is niet evident, maar Remco is iemand die heel duidelijk is en de puntjes op de i zet. Dat werkt goed", meent 'Phil'.

Heldere communicatie bij Remco Evenepoel

Het is belangrijk dat de kopman van de ploeg helder communiceert naar de ploegmaats toe en dat heeft Evenepoel dus duidelijk onder de knie. Het kan binnenkort ook alleen maar helpen op het WK en EK wielrennen.