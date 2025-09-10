Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

Iedereen weet dat het in de Tour de France is misgelopen voor Remco Evenepoel. Achteraf zijn daar een aantal verklaringen voor gegeven, inclusief een mislukte stage vooraf.

Koen Pelgrim, de trainer van Remco Evenepoel, erkent nu ook dat die hoogtestage toen niet het gewenste effect had. Het was dag en nacht verschil met vorig jaar, toen Evenepoel nog een grote stap vooruit zette tussen Dauphiné en Tour. Het is ook een verschil met de huidige fysieke paraatheid van Remco, na een geslaagde stage in augustus.

Met het oog op het WK en EK ging Evenepoel vorige maand op hoogtestage in Livigno, in de Italiaanse Alpen. Dat werd een meevaller. "In Livigno had hij al een goed gevoel", zegt Pelgrim over Evenepoel in Het Laatste Nieuws. "Helemaal anders dan tijdens zijn stage tussen de Dauphiné en de Tour. Die liep niet zoals het moest", bekent Pelgrim.



Evenepoel herstelde niet goed richting de Tour

Het is één van de redenen waarom de Tour in de soep draaide voor Evenepoel, samen met het feit dat hij vanwege een valpartij op het BK met een gebroken rib rondreed. Pelgrim legt uit waarom die bewuste stage zo moeilijk verliep. "Remco herstelde niet goed en moest extra rust opnemen. Het resultaat heb je gezien in de eerste week van de Tour."

Toen liet hij op zijn minst nog wel af en toe iets zien. "Hij was niet slecht, maar hij was niet de allerbeste Remco." In de tweede week van de Tour de France werd het alleen nog maar erger. Evenepoel was al helemaal leeggereden en gaf op. Een paar dagen later bleek de renner van Soudal Quick-Step ook ziek te zijn.

Trainer Evenepoel nu veel positiever

Ondanks die negatieve ervaring eerder dit seizoen heeft Pelgrim zich juist positief uitgelaten over de huidige vorm van Evenepoel en diens kansen op het WK. Het is alleen de vraag of hij goed genoeg zal zijn om Pogacar te kloppen.