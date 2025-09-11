📷 Ruben Van Gucht neemt afscheid van Djoels met emotionele boodschap

Sportjournalist Ruben Van Gucht heeft via sociale media het overlijden van één van zijn honden bekendgemaakt. In een emotionele boodschap reflecteert hij op het belang van het dier in zijn leven en de impact van het verlies op een moeilijk moment.

Hond Djoels van Ruben Van Gucht is overleden. Het werd acht jaar oud. Het sportanker beschrijft zijn hond als een bron van troost en stabiliteit. “Het allerbeste wat ons overkwam op het allerslechtste moment,” schreef hij op Instagram.

Steunpilaar

De hond was volgens Van Gucht meer dan een huisdier; het fungeerde als een stille steunpilaar in een fase die hij als bijzonder zwaar omschrijft. De journalist benadrukt dat het afscheid hem diep raakt.

Hij spreekt over “een leegte die niet zomaar opgevuld wordt” en maakt duidelijk dat het verlies niet enkel emotioneel, maar ook praktisch voelbaar is in zijn dagelijkse routine. De aanwezigheid van de hond was verweven met zijn leven, zowel thuis als onderweg.

Loyaliteit

In zijn bericht toont Van Gucht zich dankbaar voor de tijd die hij met zijn hond heeft mogen doorbrengen. Hij noemt het dier “een vriend zonder oordeel” en verwijst naar de onvoorwaardelijke loyaliteit die hij heeft ervaren.

De band tussen mens en dier krijgt in zijn woorden een bijna existentiële dimensie: “Je was er altijd, zonder vragen, zonder eisen.” Eerder verloor hij ook al zijn hond Odette. Die werd vergiftigd. Het volledige bericht kan je hieronder nalezen.