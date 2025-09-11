Johan Bruyneel is heel duidelijk over ingreep Vuelta: "Dit veranderd alles"

De tijdrit in de Vuelta a Espana is van 27,2 kilometer naar 12,2 kilometer ingekort. Op die manier zou dat wel eens een ingrijpende invloed kunnen hebben op het eindklassement van deze Ronde van Spanje.

De etappe tegen de klok van morgen/donderdag in de Ronde van Spanje zal niet over 27,2 kilometer gereden worden, maar over minder dan de helft: amper 12,2 kilometer. Dat heeft de Vuelta-organisatie beslist om de veiligheid te kunnen garanderen.

Ingrijpende verandering maakt indruk op analisten

Over die ingrijpende wijziging hebben de analisten wel wat te zeggen. "Oh mijn god, wow", reageerde Johan Bruyneel toen hij het nieuws vernam tijdens TheMove+ - de podcast van onder anderen Lance Armstrong.

"Dat verandert alles. Dat verandert alles", is hij duidelijk over de 12 kilometer geworden tijdrit in Valladolid. "Nu het korter is ... Ik zou altijd Ganna kiezen, maar nu helemaal zeker."

Voordeel voor Jonas Vingegaard volgens Johan Bruyneel

"Het is gek. Het is ongeveer tien uur 's avonds in Madrid op dit moment. Het is nog maar pas uitgekomen, het verandert echt veel. Het is nog niet safe voor Jonas Vingegaard, maar dit is wel een voordeel voor hem."

"Er zijn veel minder kilometers om nog een verschil te te maken. De rit van zaterdag is wel nog steeds heel gevaarlijk, met veel hoogtemeters. Maar dit maakt wel een impact op de race."