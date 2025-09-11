Raadsel opgelost: Van Aert vertelt wat volgens Campenaerts 'het grote geheim' was

Wout van Aert heeft duidelijkheid verschaft over het mysterieuze najaarsdoel waarover ploegmaat Victor Campenaerts eerder cryptisch communiceerde. De Super 8 Classic blijkt het bedoelde evenement te zijn.

Begin augustus ontstond verwarring toen Sporza het programma van Wout van Aert publiceerde en Victor Campenaerts reageerde met de suggestie dat het “hoofddoel” ontbrak. Zijn opmerking op sociale media leidde tot uiteenlopende interpretaties.

Lombardije

Sommigen vermoedden een deelname aan het WK gravel, maar dat doet onze landgenoot al zeker niet. Anderen dachten aan een verrassende deelname aan de Ronde van Lombardije. De geheimzinnige toon zette de wielerwereld aan tot gissen.



Van Aert zelf bleef aanvankelijk op de vlakte, maar heeft nu bevestigd dat het om de Super 8 Classic gaat. “Victor had het over die koers,” verduidelijkt hij bij Sporza. De wedstrijd, die op 20 september plaatsvindt, krijgt daarmee een prominente plaats in zijn seizoensafsluiting. De renner van Visma Lease a Bike benadrukt dat hij met een sterke ploeg aan de start verschijnt.

Afsluiter

Het wordt een soort van seizoensafsluiter. “We maken elkaar een beetje gek om er nog eens vol voor te gaan,” zegt hij over de dynamiek binnen het team. De koers, die door vier provincies trekt en vijftien hellingen telt, biedt voldoende uitdaging voor een renner van zijn kaliber.

Van Aert ziet de wedstrijd niet als een vrijblijvende deelname, maar als een kans om nog één keer te presteren. “Zeker kijken, dan,” voegt hij eraan toe.

Na de Super 8 Classic volgt een periode van rust. Van Aert heeft al aangegeven dat hij zijn vakantie gepland heeft en voorlopig geen extra wedstrijden toevoegt aan zijn programma. Daarmee komt er een einde aan een seizoen waarin hij zowel in de Giro als de Tour een ritzege boekte.